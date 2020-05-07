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Адвокаты представят ходатайство об изменении меры пресечения Кочаряна под личное поручительство

Адвокаты представят ходатайство об изменении меры пресечения Кочаряна под личное поручительство

Защитная группа второго президента Армении Роберта Кочаряна сообщает, что 8 мая, в 13:00 в суде общей юрисдикции города Ереван под председательством судьи Анны Данибекян (резиденция Шенгавита) состоится очередное заседание по делу о предполагаемом свержении конституционного строя. Как передает Арменпресс, по делу проходят второй президент Армении Роберт Кочарян, Сейран Оганян, Армен Геворкян и Юрий Хачатуров.

Защитная группа представит ходатайство об изменении меры пресечения Роберта Кочаряна под личное поручительство.


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БелТА


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