Адвокаты представят ходатайство об изменении меры пресечения Кочаряна под личное поручительство

Защитная группа второго президента Армении Роберта Кочаряна сообщает, что 8 мая, в 13:00 в суде общей юрисдикции города Ереван под председательством судьи Анны Данибекян (резиденция Шенгавита) состоится очередное заседание по делу о предполагаемом свержении конституционного строя. Как передает Арменпресс, по делу проходят второй президент Армении Роберт Кочарян, Сейран Оганян, Армен Геворкян и Юрий Хачатуров.

Защитная группа представит ходатайство об изменении меры пресечения Роберта Кочаряна под личное поручительство.