По состоянию на 6 мая 2333 человека были госпитализированы по подозрению на коронавирус
По состоянию на 6 мая 2020 года 2333 человека были госпитализированы по подозрению на коронавирус. Как сообщил Арменпресс, об этом 7 мая на встрече с журналистами сказала директор Службы скорой помощи Тагуи Степанян.
«Речь идет о пациентах с острыми респираторными проблемами и пневмонией. Мы не ставим предварительный диагноз коронавируса, поэтому, чтобы выяснить, сколько из них болеют коронавирусом, а сколько нет, необходимо провести тестирование», - сказала Степанян.
Она подчеркнула, что в Службе скорой помощи мэрии Еревана нет проблем с оборудованием для обеспечения безопасности и униформой, и сотрудники защищены.
Степанян отметила, что в Службе скорой помощи есть находящиеся в зоне риска врачи и медсестры, а также водители, которые отказались работать с людьми, зараженными коронавирусом. «Мы подошли к вопросу с пониманием, так как этим сотрудникам более 50 лет. Многие из них оформили отпуск», - сказала Тагуи Степанян, добавив, что существует большая армия медицинских работников, которые не боятся ситуации и очень охотно готовы работать.
По состоянию на 11:00 часов, 7 мая, в Армении было подтверждено в общей сложности 2884 случая коронавирусной инфекции, из которых 1185 вылечились.
В настоящее время 1648 пациентов проходят лечение от коронавируса. Всего было проведено 28 017 тестирований. За последние сутки выявлено 102 новых случая коронавирусной болезни և 50 выздоровевших.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен