По состоянию на 6 мая 2333 человека были госпитализированы по подозрению на коронавирус

По состоянию на 6 мая 2020 года 2333 человека были госпитализированы по подозрению на коронавирус. Как сообщил Арменпресс, об этом 7 мая на встрече с журналистами сказала директор Службы скорой помощи Тагуи Степанян.

«Речь идет о пациентах с острыми респираторными проблемами и пневмонией. Мы не ставим предварительный диагноз коронавируса, поэтому, чтобы выяснить, сколько из них болеют коронавирусом, а сколько нет, необходимо провести тестирование», - сказала Степанян.

Она подчеркнула, что в Службе скорой помощи мэрии Еревана нет проблем с оборудованием для обеспечения безопасности и униформой, и сотрудники защищены.

Степанян отметила, что в Службе скорой помощи есть находящиеся в зоне риска врачи и медсестры, а также водители, которые отказались работать с людьми, зараженными коронавирусом. «Мы подошли к вопросу с пониманием, так как этим сотрудникам более 50 лет. Многие из них оформили отпуск», - сказала Тагуи Степанян, добавив, что существует большая армия медицинских работников, которые не боятся ситуации и очень охотно готовы работать.

По состоянию на 11:00 часов, 7 мая, в Армении было подтверждено в общей сложности 2884 случая коронавирусной инфекции, из которых 1185 вылечились.

В настоящее время 1648 пациентов проходят лечение от коронавируса. Всего было проведено 28 017 тестирований. За последние сутки выявлено 102 новых случая коронавирусной болезни և 50 выздоровевших.