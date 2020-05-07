По делу о вооруженном инциденте в Гаваре предъявлено обвинение 21 человеку

В рамках уголовного дела в связи с убийством двух человек в городе Гавар и нанесением огнестрельных ранений 4 лицам, а также случаями массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества группой лиц, обвинение предъявлено 21 человеку, арестованы еще 5 человек, а в отношении еще 4 лиц принято решение об аресте по подозрению в участии в массовом беспорядке. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, в суд представлено ходатайство о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении 5 лиц.

Напомним, что 28-го апреля 2020 г., около 17:00, на улице Азатутян в Гаваре, на проезжей части дороги предполагаемый преступник (преступники), способом, опасным для жизни многих граждан открыл огонь по жителям общины Норатус Ваге Аветисяну, Грачья Акопяну, Армену Саркисяну, Артему Петросяну и Сасуну Мелояну, жителям Гавара Зограбу Пароникяну, Армену Айтяну и Вардану Давояну. Вследствие чего В. Аветисян и З. Пароникян, получив несовместимые с жизнью травмы, скончались на месте, а остальные были доставлены в Гаварский медицинский центр с телесными повреждениями.

По случаю инцедента 28 апреля 2020 г. в Следственном управлении Следственного комитета Армении по Гегаркуникской области возбуждено уголовное дело по пункту 6 части 2 статьи 104 (убийство) и части 1 статьи 235 (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

28-го апреля 2020 г. из ЗАО “Гавар” в отдел полиции Гавара поступило сообщение о том, что группа лиц напала на больницу Гавара, разбила стекла и имущество, нанесла Давиду Айтяну, телесные повреждения: колото-резаные раны, в результате которых раненый находится в тяжелом состоянии, в гематическом шоке.

Выяснилось также, что родственники и друзья В. Аветисяна и З. Пароникяна, узнав, что последние умерли, посчитав, что убийство их родственников было совершено находящимися в больнице, с намерением убить последних, ворвались в больницу, с колюще-резаными инструментами напали на последних и пытались убить их, однако при независящих от них обстоятельствах, после вмешательства полиции, преступление не довели до конца и скрылись.

По случаю событий 28 апреля 2020 года в Гегаркуникском областном следственном управлении Следственного комитета Армении были возбуждены уголовные дела по пунктам 1 и 7 части 2 статьи 34-104 (попытка убийства) и части 1 статьи 185 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Кроме того, в ходе перестрелки, в которой были убиты житель города Гавар З. Парикян и житель села Норатус В. Аветисян, ранения получили также жители села Норатус А. Акопян, А. Петросян, А. Саркисян, С. Мелоян, А. Айтян и В. Давоян. По этому случаю в Гегаркуникском областном следственном управлении Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 225 УК РА (массовые беспорядки).

28 апреля 2020 г. было принято решение о соединении этих уголовных дел.