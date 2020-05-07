На фоне пандемии коронавируса Комитет государственных доходов принял решение о внедрении электронных систем контрольно-кассовых аппаратов.

Проблем, связанных с дефицитом контрольно-кассовых аппаратов, в Армении на сегодняшний день нет, уверяют в Комитете госдоходов (КГД). При этом отмечают, что слухи о нехватке на рынке кассовых аппаратов ничем не обоснованы, поскольку уже больше года в результате либерализации процесса по инициативе КГД каждый хозяйствующий субъект в стране может импортировать кассовые аппараты, разрабатывать программное обеспечение, продавать и обслуживать эти устройства в соответствии с требованиями правительства Армении.

Однако Комитет госдоходов пошел еще дальше и планирует внедрить в скором времени новую электронную систему виртуальных контрольно-кассовых аппаратов. По словам заместителя председателя Комитета Микаела Пашаяна, за последние два года в КГД были разработаны и внедрены различные электронные инструменты. В частности, оперативно была внедрена система электронных выплат, что значительно сократило контакты клиентов с сотрудниками налоговой системы и банками. Наряду с этим уже внедрена электронная форма представления заявки о возврате подоходного налога в рамках ипотечного кредитования.

Теперь же на фоне пандемии коронавируса и режима ЧП принято решение о внедрении новой системы, предоставляющей чеки онлайн.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» №34 от 8 мая 2020г.