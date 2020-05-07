Подписание соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром стало главным событием прошедшего в октябре прошлого года саммита Высшего евразийского экономического совета в столице Армении. Несмотря на то, что к тому времени уже вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом, предполагающее обнуление пошлин на 90% товаров, сингапурский документ стал своего рода новшеством в торгово-экономических взаимоотношениях Евразийского экономического союза с третьими странами.

Дело в том, что в отличие от вьетнамского соглашения о ЗСТ, новый договор с Сингапуром имеет более сложную форму, затрагивая не только вопросы льготной торговли товарами, но и торговлю услугами и инвестициями. Ранее ЕАЭС, будучи чисто экономическим союзом, не затрагивал вопросы инвестиций и услуг, оставляя их в компетенции национальных правительств.

Однако в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) посчитали, что для создания комфортных условий для партнеров из третьих стран – в данном случае Сингапура, эти вопросы должны соответствовать общему подходу и общим стандартам, чтобы тот же Сингапур чувствовал себя комфортно на всем евразийском экономическом пространстве. Поэтому и было решено разработать новый подход, позволяющий заметно расширить полномочия ЕАЭС. В этом смысле соглашение с Сингапуром стало, по сути, уникальным, а в ЕЭК заявили, что намерены распространить этот опыт в том числе и на другие страны, с которыми обсуждается возможность создания зон свободной торговли.

Что касается сингапурского соглашения, то на днях в Парламенте Армении в ходе заседания постоянной парламентской Комиссии по евразийской и региональной интеграции обсуждался вопрос o ратификации соглашения о свободе товаров, услуг и инвестиций между Арменией и Сингапуром, по итогам которых депутаты дали положительное заключение документу. Однако, как пояснил заместитель министра экономики Варос Симонян, после ратификации этого соглашения Армения сможет воспользоваться привилегиями пока только по части услуг.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» №34 от 8 мая 2020г.