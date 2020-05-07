Необходимо решительно противостоять любым попыткам принизить значение Победы в ВОВ: спикер НС

Великая Победа достойна того, чтобы ею гордились многие поколения людей, ибо это общая победа всех народов над злом. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе посвященной 75-летию Победы видеоконференции сказал председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян. По его словам, необходимо решительно противостоять любым попыткам принизить ее значение и пересмотреть ее итоги.

«Победа, одержанная в Великой Отечественной войне над фашизмом и окончание Второй мировой войны были важнейшим событием для всего мира. Вторая мировая война принесла человечеству неисчислимые бедствия и страдания. Она унесла жизни десятков миллионов людей, с лица Земли были стерты сотни городов, тысячи населенных пунктов. В небывалой по напряженности и жестокости войне народы Советского Союза отстояли свободу и независимость своего Отечества. Начиная с первых дней Великой Отечественной войны вместе с другими народами армянский народ встал на защиту Родины и разделил всю тяжесть и все трудности войны», - отметил Арарат Мирзоян.

Спикер НС подчеркнул, что Великая Победа была достигнута также благодаря самоотверженности и отваге более 600 тысяч армян. Сотни тысяч наших соотечественников во имя победы пали на фронтах Великой Отечественной войны, причем цифра эта довольно-таки внушительная, если учесть соотношение численности нашего народа и числа жертв. Он напомнил, что свыше 100 сыновей нашего народа удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них такие великие полководцы, как маршалы Ованес Баграмян, Арменак Хамферянц, Амазасп Бабаджанян, адмирал Иван Исаков. А какой большой вклад в Победу внесли разведчики-армяне Геворк и Гоар Вартаняны.

Арарат Мирзоян отметил, что общая Победа стала также предостережением против войн и агрессии, различных форм терроризма, агрессивного национализма, действий, направленных против свободы личности и права человека на жизнь.

По его словам, Великая Отечественная война должна служить примером единого порыва разных народов и национальностей для защиты достоинства и свободы. «Мы обязаны хранить память об этой войне и решительно противостоять любым попыткам принизить ее значение и пересмотреть ее итоги. Великая Победа достойна того, чтобы ею гордились многие поколения людей, ибо это общая победа всех народов над злом», - отметил Мирзоян.

По словам спикера НС, мировое сообщество обязано делать все, чтобы трагические события прошлого никогда не повторялись, чтобы народы могли жить в мире и согласии, не зная ужасов, разжигания вражды, национализма и ксенофобии. Мирзоян отметил, что в современных реалиях необходимо выработать новые подходы, а также повысить степень взаимодействия и межпарламентского сотрудничества, особенно в вопросах обеспечения мира и безопасности.

«Хочу поздравить всех ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войны в связи с 75-летием Великой Победы, поздравить всех тех, чьи родные и близкие ценой своей жизни ковали эту победу, а это значит, поздравить всех нас, потому что каждый из нас особой нитью связан с этой победой», - заключил председатель НС Армении.