Тройной праздник - освобождения Шуши, создания Армии обороны Арцаха и Победы в Великой Отечественной войне отмечают 8-9 мая в Арцахе и Армении.

Этот праздник с особым благоговением и любовью отмечается армянством всего мира – в Армении, Арцахе и Диаспоре. Одержанная 75 лет назад победа над фашизмом в Великой Отечественной войне принесла миру дорого доставшийся мир, ставший гарантией жизни народов и развития государств. Сотни тысяч армян всего мира, как в рядах Советской армии, так и сражаясь в движениях сопротивления других государств, внесли достойный вклад в эту победу, ценою своих жизней овеяли славой героический образ несгибаемого армянского воина. Всего несколько десятилетий тому назад пережив ужасы Геноцида и возродившись из пепла армянский народ в годы Второй мировой войны бился с врагом не только за совою родину, но и за свободу, справедливость и сохранение цивилизации.

Много лет спустя, в 1992 году, в другой войне за свободу и справедливость, во имя жизни нашего народа мы вновь в этот день отпраздновали Победу. Историческое освобождение Шуши – колыбели арцахского армянства, переломило ход Арцахской войны, приблизив прекращение боевых действий. Без малого три десятилетия мирного неба над головой, целое поколение арцахских детей, выросших не зная ужасов войны, возможность свободно жить на своей исторической родине, строить и развивать своё государство – вот тот великий дар, который преподнесли в этот день Арцаху и армянам всего мира освободившие Шуши армянские герои. Этот подвиг – подвиг армянского единения и братства, победа мощи триединства Армении, Арцаха и Диаспоры.

В условиях эпидемии коронавируса в обоих армянских государствах отменили массовые празднества. В Арцахе не состоятся шествие к Степанакертскому мемориалу, культурно-спортивные и иные многолюдные мероприятия. В Ереване 9 мая будет закрыт ряд транспортных и пешеходных дорог, в частности ведущих к парку "Ахтанак" и воинскому пантеону "Ераблур". Но в Ереване будет воздушный Парад Победы, в котором примут участие летчики и экипажи самолетов Миг-29, Су-30СМ, Су-25 и вертолетов Ми-24П, Ми-8МТВ. Празднества отменены, но жива память о тех, кто подарил нам эти праздники, порой ценою собственных жизней.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» №34 от 8 мая 2020г.