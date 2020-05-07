Завтра великий праздник. Завтра мы будем отмечать большой юбилей - 75-летие Победы в Великой Отечественной войны и в очередной раз вспомним о павших героях и поклонимся ее живым участникам. Сегодня их осталось очень мало, с каждым годом редеют их ряды, но наша память и наше преклонение перед ними не могут подвергнуться трансформации: этот наш долг перед поколением победителей самой страшной войны ХХ века всем нам отдавать вечно.

В преддверии 9 мая мы побеседовали с председателем Объединения ветеранов Армении, полковником Симоном Есаяном: справлялись о самочувствии наших ветеранов, социальном положении и настроении перед их самым дорогим праздником, чье торжественное и масштабное проведение омрачила эпидемия.

- 9 мая 2020 года исполняется 75 лет со дня славной Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Вклад армянского народа в эту великую победу огромен: на каком бы участке фронта не воевали наши сыны, они всегда высоко держали честь армянского народа, обогащали его славные военные традиции и внесли свой достойный вклад в историческую победу над заклятым врагом человечества - фашизмом.

Эта победа была особенно значимой для армянского народа. Чтобы вторгнуться на нашу территорию, у границ Армении скопились 26 турецких дивизий, ожидая приказа оккупировать Закавказье и довершить Геноцид армян. Но это удалось предотвратить благодаря разгрому фашистских войск в Сталинграде.

С чувством национальной гордости надо отметить, что на всех фронтах и родах войск, в союзных армиях, партизанских отрядах и движениях сопротивления храбростью, боевым и стратегическим талантом офицеров, генералов и маршалов, умением верно ориентироваться в трудных ситуациях, принимать верные решения и непоколебимой волей претворять их в жизнь отличились сотни тысяч армянских воинов.

Сыны армянского народа преумножили героические традиции освободительной борьбы нашего народа, удостоились благодарности и симпатии народов, освобожденных от фашистского рабства. Фальсификаторы истории до сих пор пытаются принизить решающую роль Советского Союза в победе над нацистской Германией, отдавая приоритет англо-американским войскам.

Конечно, никто не может отрицать роль союзников в победе над фашистской Германией, однако нет сомнений в том, что победу в войне против фашистского милитаристского блока обеспечили Советский Союз, его героические вооруженные силы и храбрые трудящиеся тыла. Это и есть правда!

Полный текст интервью читайте в газете «Республика Армения» №34 от 8 мая 2020г.