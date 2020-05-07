На днях серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, экс-чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе, депутат НС от фракции «Мой шаг» Арсен Джулфалакян опубликовал в Фейсбук пакет мер, которые, на его взгляд, могли облегчить «коронавирусные муки» наших спортсменов и населения, разнообразить и сделать более подвижным их досуг в условиях изоляции, заодно и обеспечить экономическую выгоду. В интервью с известным спортсменом и парламентарием мы попытались выяснить почему свою идею он представил только под конец карантина, а также то, что можно было сделать и не сделано в этот период по линии спорта.

-Не запоздали ли вы с рекомендациями?

-На самом деле я не раз обсуждал эту тему с коллегами из Национального собрания, но решение данного вопроса является компетенцией исполнительного органа. Однако, дальше дружеских бесед с друзьями-депутатами дело не продвинулось. Вначале казалось, что мои советы будут учтены или представители правительства хотя бы инициируют обсуждение вопроса, но время шло, а пассивное отношение к спорту так и не изменилось. Между тем, в сферах образования и культуры были реализованы несколько своеобразных проектов в условиях карантина. Из этого можно было заключить, что замминистра по спорту либо не представляет всех нюансов вверенной ему сферы, либо в условиях чрезвычайного положения не придается важное значение смягчению возникшей ситуации.

-И все же, вы обсуждали свои предложения с уполномоченными представителями правительства?

-Думаю, ни для кого не секрет то, какой опыт и знания я имею в спорте. Конкретно на эту тему не общался, но до этого мы обсуждали разные проблемы спортивной сферы. Понимаете, когда за 2-3 месяца делаешь несколько основательных предложений, которые обещают внимательно изучить и этим ограничиваются, то понимаешь, что надо менять подход. Когда твои предыдущие рекомендации остаются без ответа, то очередная попытка может смахивать на навязывание собственного мнения.

-Насколько реальна реализация ваших предложений в условиях ЧС?

-Абсолютно реализуема. Требовался только координатор и желание воплотить все это в жизнь. Мои рекомендации состоят всего из 5 пунктов, из которых самым важным, на мой взгляд, является организация учебно-тренировочных сборов профессиональных спортсменов в условиях изоляции. Для этого необходимо было заранее протестировать всех атлетов, которых намечалось привлечь к участию в сборе, и сразу же доставить их в предварительно выбранные гостиницы. При этом места дислокации спортсменов должны были находиться в курортной зоне и иметь хотя бы элементарный фитнес-зал. В этих условиях представители разных видов спорта могли бы потренироваться на природе, а специализированные занятия провести уже в зале. Не говоря уже о том, что в любой гостинице есть условия для более углубленных тренировок.

Полный текст интервью читайте в газете «Республика Армения» №34 от 8 мая 2020г.