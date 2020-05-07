Правительство поможет работающим в сфере высоких технологий армянским компаниям преодолеть негативные последствия, вызванные пандемией коронавируса COVID-19.

Проведённое министерством высокотехнологической промышленности исследование возникшей по причине общемирового спада экономической активности ситуации показало, что многим армянским компаниям, работающим в сфере высоких и информационно-коммуникационных технологий, не удалось избежать негативного влияния кризиса.

Опрос 185 компаний отрасли выявил, что у 54% из них зафиксировано значительное снижение финансового оборота, а в 45% компаний возникли проблемы в связи с невозможностью обеспечить достаточный уровень занятости своих сотрудников.

С тем, чтобы помочь этим предприятиям сохранить эффективные рабочие места, а также стимулировать реализацию инновационных идей и проектов, облегчить дальнейшее продвижение инновационных продуктов как на армянский, так и на мировые рынки министерством высокотехнологичной промышленности разработана комплексная программа поддержки. На вчерашнем заседании правительство одобрило представленную программу, которая стала уже 17-ым мероприятием пакета мер адресной помощи, направленной на преодоление социально-экономических негативных последствий пандемии коронавируса.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» №34 от 8 мая 2020г.