Депутат отметила достижения армянской стороны в вопросе Арцаха при действующей власти

Депутат парламентской фракции “Мой шаг” Татевик Айрапетян отметила те важные достижения армянской стороны в вопросе Арцаха, которых удалось достичь при действующей власти. Как передает «Арменпресс», об этом Айрапетян сказала в своем выступлении на обсуждении годового доклада о ходе выполнения программы правительства на 2019 год.

Она отметила, что желает в контексте внешней политики коснуться кажущихся незначительными, но, по ее оценке, очень важных достижений в вопросе Арцаха. “Мы сказали, что мы идем к переговорному процессу по Арцахскому вопросу по собственной повестке, это вызвало многочисленные вопросы и обсуждения. Первостепенное положение этой повестки - создание атмосферы взаимного доверия. Мы действительно можем говорить, обсуждать, дискутировать о различных решениях, которые на протяжении многих лет нам предлагались. Однако как может сработать какое-либо решение, если это неприемлемо для народов?”, - сказала Айрапетян.

Она отметила, что армянская сторона подчеркивает, что режим прекращения огня должен соблюдаться, поскольку невозможно вести предметные переговоры, когда противник пытается говорить на языке угроз или силы. И в этом контексте мы имеем соблюдение режима прекращения огня, сокращение инцидентов на границе, хотя время от времени противник нарушает его. Айрапетян также отметила важность взаимных визитов журналистов из Армении, Арцаха и Азербайджана в контексте гуманитарных мероприятий, которые, фактически, за последние 17 лет не происходили.

Депутат отметила, что возвращение Арцаха за стол переговоров - сложный и продолжительный процесс, и требует упорных усилий. Активные связи глав МИД Армении и Арцаха и активные обсуждения между политическими руководителями двух армянских государств, и то, что премьер-министр обратился к участникам общегосударственных выборов в Арцахе с призывом выразить свои позиции по обсуждаемым решениям, все это уже показывает ту инклюзивность, которая является важным средством, чтобы показать, что без возвращения Арцаха за стол переговоров невозможно их предметное, ощутимое проведение.

Анна Григорян