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Спасатели провели работы по укреплению участка моста

Спасатели провели работы по укреплению участка моста

7-го мая в 09:30 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что мост, расположенный возле дома 155 в квартале Санаин города Алаверди Лорийской области поврежден. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Спасатели провели работы по укреплению данного отрезка моста.


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