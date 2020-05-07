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Ucom своевременно осуществит купонные выплаты по драмовым и долларовым облигациям

Ucom своевременно осуществит купонные выплаты по драмовым и долларовым облигациям

Компания Ucom своевременно осуществит выплаты по драмовым и долларовым корпоративным облигациям Ucom, а именно: 16 мая. Данные облигации являются первым выпуском от Ucom в рамках проспекта публичного размещения облигаций от 2019 года. В мае 2019 года компания Ucom при поддержке инвестиционной компании «Арменброк» разместила драмовые облигации с 11% годовой купонной доходностью и долларовые облигации с 7,5% годовой купонной доходностью. Данные корпоративные облигации были допущены к торгам на Армянской фондовой бирже AMX.

«Ucom прилагает все возможные усилия, чтобы восстановить обычную жизнедеятельность компании и выполнить все обязательства перед партнерами, инвесторами, сотрудниками и абонентами», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Сергеевич Хачатрян.

Напомним, что срок погашения номинальных купонных облигаций составляет 36 месяцев, периодичность купонных выплат – ежеквартальная.

Добавим, что проспект публичного размещения облигаций зарегистрирован Центральным банком Армении и доступен по адресу https://www.ucom.am/hy/personal/best-deals/bond.         


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