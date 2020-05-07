КГД раскрыл случай агрессивного налогового планирования

Управление по расследованию и оперативному розыску КГД в рамках борьбы с налоговыми правонарушениями и экономическими преступлениями выявило случай агрессивного налогового планирования. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

“В частности, согласно оперативным данным, индивидуальный предприниматель-резидент Рeспублики Армения, импортируя в республику существенное торговое количество фруктов и овощей, поставлял их заранее известным покупателям, однако не выписывал соответствующие сопроводительные документы.

В рамках функций по обеспечению контроля за обязательным документированием поставок товаров в сфере предпринимательской деятельности сотрудники управления с целью реализации полученных данных разработали и приняли необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате выяснилось, что индивидуальный предприниматель в течение 2020 года импортировал из Грузии в Армению около 1 500 тонн фруктов и овощей, и без списания налоговых счетов полностью поставлял их различным хозяйствующим субъектам, занимающимся куплей-продажей сельскохозяйственной продукции на территории Армении. В то же время выяснилось, что этот индивидуальный предприниматель, имея целью “очистить” товарный остаток около 1 500 тонн, арендовал здание, находящееся по адресу 19/9 села Баграташен Тавушской области, как объект торговли, формально привел его во внешнее соответствие с требованиями, предъявляемыми к территории, предназначенной для розничной продажи, зарегистрировал контрольно-кассовую машину и, без реализации продаж с указанного адреса, ввел около 97 млн драмов и распечатал фальшивые чеки, не соответствующие действительности.

В рамках возбужденного по факту правонарушения административного производства частному предпринимателю было выдвинуто дополнительное налоговое обязательство на сумму около 48.5 млн драмов.

Управление по расследованию и оперативному розыску КГД призывает хозяйствующие субъекты строго соблюдать установленные Налоговым кодексом обязательные требования по документированию сделок по поставке или перевозке товаров - выписывать расчетные документы на имя хозяйствующих субъектов-покупателей. В то же время призывает не содействовать теневым явлениям и воздерживаться от порочной практики “очистки” товарных остатков посредством фальшивых контрольно-кассовых чеков”, - говорится в сообщении.