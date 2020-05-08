3 762 бенефициара 10-й антикризисной программы получили содействие в размере 220 млн драмов

Для получения содействия в рамках 10-й антикризисной программы по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса по состоянию на 7 мая в Комитет по госдоходам обратились 3 762 хозяйствующих субъекта микропредприятий, которые получили от государства единовременную выплату в размере 219 млн 457 593 драмов. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала начальник 2-го отдела методологии управления и протокола КГД Мариам Манукян.

Мариам Манукян представила тех хозяйствующих субъектов, которые могут стать субъектами микропредприятий, которые могут стать бенефициарами 10-го мероприятия.

“Цель мероприятия - оказать содействие хозяйствующим субъектам микропредприятий. Есть критерии и условия, которым должны соответствовать данные лица, чтобы стать бенефициарами этого мероприятия.

Бенефициарами мероприятия могут быть те индивидуальные предприниматели, которые в 2019 году являлись субъектами семейного предпринимательства или в соответствии с Законом “О налоговых льготах самозанятых лиц” в 2019 году в качестве самозанятых имели лицензию на освобождение от налогов.

В то же время, существует еще одна категория бенефициаров - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, которые в 2019 году не состояли на учете в качестве индивидуального предпринимателя. они также могут получить содействие в рамках этого мероприятия” - сказала Манукян.

По словам представителя Комитета госдоходов, на основе этих критериев КГД выделил число бенефициаров и уведомил всех посредством электронной системы представления отчетов.

“Общее число бенефициаров – 5 725. Этим гражданам уже были отправлены уведомления о том, что они считаются бенефициарами 10-го мероприятия. После получения уведомления эти граждане должны представить заявление для получения этой суммы”, - отметила Манукян, добавив, что лица, получившие уведомление, могут подать заявление электронным способом до 20 мая 2020 года включительно.

По словам Манукян, граждане должны войти в электронную систему представления отчетов, выбрать заявление и представить там данные, в частности, счет банка и банк, а если у них нет счета, они обязаны представить свои паспортные данные, чтобы были сделаны соответствующие переводы. Денежный перевод будет переведен в банк ВТБ и бенефициар может подойти в любой филиал. “Сумма содействия рассчитывается следующим образом: для индивидуальных предпринимателей и организаций за основу берется 10% оборота по реализации выполненных работ за первый квартал 2020 года, но не менее 10 000 драмов и не более чем в два раза минимальной заработной платы - 136 000 драмов.

Субъекты микропредприятий, являющиеся физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, получат содействие в размере единовременной минимальной месячной заработной платы - 68 000 драмов.

Тем хозяйствующим субъектам, которые представили в ГНКО “Офис по внедрению контрольно-кассовых аппаратов” заявку на приобретение ККМ, однако по состоянию на 1 апреля 2020 года и еще не получили ККМ нового поколения, активированного в информационной системе КГД, дополнительно будет предоставлено единовременное содействие в размере 68 000 драмов”, - заключила Манукян.

Карен Хачатрян