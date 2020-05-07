Строительство третьей линии электропередач Армения-Иран планируется завершить в 2020 году

Строительство третьей линии электропередач Армения-Иран намечено завершить в 2020 году. Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении, председатель совместной Межправительственной комиссии Армении и Ирана Сурен Папикян.

Касаясь реализуемых между Арменией и Ираном программ, министр, в частности, отметил: “За отчетный период были продолжены работы по строительству 400 кВт ЛЭП Иран-Армения и подстанций. В этом году планируется завершить строительство, но, к сожалению, в связи с коронавирусом начало этого года не было столь многообещающим. Надеемся, что мы сможем завершить работу в намеченные сроки”.

Коснувшись работ по модернизации межгосударственной дороги, связывающей Армению с Ираном, Папикян сказал: “У нас уже есть заказанный проект реконструкции дороги Агарак-Каджаран и строительства тоннеля. Эти работы осуществит выигравшая тендер итальянская компания. Уже в этом году начнутся строительные работы”.