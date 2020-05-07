Все центры обслуживания абонентов Ucom возобновили деятельность

Все центры обслуживания абонентов Ucom возобновили обычный режим работы, что обусловлено решением коменданта сократить ограничения на деятельность ряда сфер в период чрезвычайного положения. Накануне открытия были предприняты все необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Помещения регулярно дезинфицируются и проветриваются, обслуживающему персоналу предоставлены медицинские маски, перчатки и антибактериальные средства.

«Наши сотрудники сегодня делают все возможное, чтобы восстановить обычную жизнедеятельность Ucom. Я положительно оцениваю прогресс в целом, и сегодня все центры обслуживания абонентов Ucom будут открыты. В течение предыдущих дней была проведена колоссальная работа: продезинфицированы помещения, предоставлены все необходимые средства для обеспечения безопасных условий как для наших сотрудников, так и для наших любимых абонентов. Спасибо за то, что вы с нами», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Сергеевич Хачатрян.

Напомним также, что одновременно работает также онлайн-магазин Ucom, где все указанные и находящиеся в наличии товары можно приобрести с доставкой как по Еревану, так и во всех регионах. Доставка в Ереван осуществляется в течение 1 рабочего дня, а в регионы – в течение 3 рабочих дней. В онлайн-магазине можно также подписаться на услуги мобильной связи Ucom.

Добавим, что все абоненты, которых заботит как свое здоровье, так и здоровье своих близких, могут использовать все возможности, предлагаемые компанией Ucom, для получения услуг и совершения оплаты в режиме онлайн: например, загрузив мобильные приложения Ucom и uPay из Google Play или App Store.