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Все центры обслуживания абонентов Ucom возобновили деятельность

Все центры обслуживания абонентов Ucom возобновили деятельность

Все центры обслуживания абонентов Ucom возобновили обычный режим работы, что обусловлено решением коменданта сократить ограничения на деятельность ряда сфер в период чрезвычайного положения. Накануне открытия были предприняты все необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Помещения регулярно дезинфицируются и проветриваются, обслуживающему персоналу предоставлены медицинские маски, перчатки и антибактериальные средства.  

«Наши сотрудники сегодня делают все возможное, чтобы восстановить обычную жизнедеятельность Ucom. Я положительно оцениваю прогресс в целом, и сегодня все центры обслуживания абонентов Ucom будут открыты. В течение предыдущих дней была проведена колоссальная работа: продезинфицированы помещения, предоставлены все необходимые средства для обеспечения безопасных условий как для наших сотрудников, так и для наших любимых абонентов. Спасибо за то, что вы с нами», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Сергеевич Хачатрян.

Напомним также, что одновременно работает также онлайн-магазин Ucom, где все указанные и находящиеся в наличии товары можно приобрести с доставкой как по Еревану, так и во всех регионах. Доставка в Ереван осуществляется в течение 1 рабочего дня, а в регионы – в течение 3 рабочих дней. В онлайн-магазине можно также подписаться на услуги мобильной связи Ucom.

Добавим, что все абоненты, которых заботит как свое здоровье, так и здоровье своих близких, могут использовать все возможности, предлагаемые компанией Ucom, для получения услуг и совершения оплаты в режиме онлайн: например, загрузив мобильные приложения Ucom и uPay из Google Play или App Store.


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