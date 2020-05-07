Пашинян заверяет, что отношения между Арменией и Ираном продолжают динамично развиваться

Отношения Армении и Ирана динамично развиваются. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе вопросов и ответов в Национальном Собрании Армении сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян по завершении представления годового доклада о ходе выполнения программы правительства и ее результатах.

Премьер-министр Пашинян, касаясь нынешнего уровня отношений между Арменией и Ираном, отметил: “Я на днях провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран. Между нашими странами очень хорошие отношения, они динамично развиваются”.

В ходе состоявшегося на днях телефонного разговора между главами Армении и Ирана стороны выразили удовлетворение по поводу того, что, несмотря на временные ограничения в сфере коммуникаций, обе страны продолжают осуществлять торгово-экономическое сотрудничество.