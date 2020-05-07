Арарат Мирзоян посоветовал изучить историю, прежде чем говорить о Нжде

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян в ходе видеоконференции, посвященной 75-летию Великой Отечественной войны, коснулся деятельности Гарегина Нжде и призвал прежде чем говорить о нем, лучше изучить историю.

Он отметил, что считает неуместным проводить параллели между нацистами и Гарегином Нжде. Как передает «Арменпресс», Мирзоян призвал коллег подробнее ознакомиться с биографией Гарегина Нжде.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ашхабаде на саммите глав стран СНГ в октябре прошлого года отметил, что Армения поддерживает любые конструктивные шаги, направленные на объективное освещение исторических событий времен Второй мировой войны, и выступает против попыток их субъективной интерпретации. Считаем неуместным проведение параллелей между нацистами и Гарегином Нжде. Призываем коллег подробно ознакомиться с биографией Нжде и понять его важность для армянского народа.

Председатель НС напомнил, что Гарегин Тер-Арутюнян-Нжде - политический деятель и герой Армении, посвятивший всю свою жизнь борьбе за свободу и независимость Армении. В начале 20-го века, во время Балканской войны, он в составе болгарской армии боролся против турецкой оккупации, а в годы Первой мировой он воевал в рядах русской армии, за что был награжден многочисленными орденами (удостоен Георгиевского креста со стороны царской армии).

Арарат Мирзоян отметил, что в годы Второй мировой войны основной целью Гарегина Нжде было в случае захвата немцами Закавказья предотвращение возможного вторжения Турции в Советскую Армению. В ходе видеоконференции, посвященной 75-летию Великой Отечественной войны, спикер Национального собрания Республики Армения осветил также и героическое участие армянского народа в этой войне. Неприемлемые заявления о Нжде сделал азербайджанский спикер.