“Рома” возобновляет тренировки

Итальянская “Рома” возобновляет тренировочный процесс.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут итальянские СМИ. Футболисты будут тренироваться отдельными группами, сохраняя социальное расстояние и нормы безопасности.

Ранее правительство Италии решило разрешить клубам возобновить тренировки с 4 мая.

Из-за пандемии коронавируса 13 марта был приостановлен чемпионат Италии. В случае возобновления он будет проходить без зрителей.

Подготовила Варвара Айрапетян