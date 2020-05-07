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“Рома” возобновляет тренировки

“Рома” возобновляет тренировки

Итальянская “Рома” возобновляет тренировочный процесс.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут итальянские СМИ. Футболисты будут тренироваться отдельными группами, сохраняя социальное расстояние и нормы безопасности.

Ранее правительство Италии решило разрешить клубам возобновить тренировки с 4 мая.

Из-за пандемии коронавируса 13 марта был приостановлен чемпионат Италии. В случае возобновления он будет проходить без зрителей.

Подготовила Варвара Айрапетян


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