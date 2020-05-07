“Рома” возобновляет тренировки
14:55, 7 Май, 2020
Итальянская “Рома” возобновляет тренировочный процесс.
Как передает «Арменпресс», об этом пишут итальянские СМИ. Футболисты будут тренироваться отдельными группами, сохраняя социальное расстояние и нормы безопасности.
Ранее правительство Италии решило разрешить клубам возобновить тренировки с 4 мая.
Из-за пандемии коронавируса 13 марта был приостановлен чемпионат Италии. В случае возобновления он будет проходить без зрителей.
Подготовила Варвара Айрапетян
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