Операция «Кольцо». Международная реакция

В ночь с 29 на 30 апреля 1991 года в результате преступного сговора между советскими и азербайджанскими властями началась масштабная военно-полицейская операция «Кольцо», действия которой были направлены против армянского населения сел районов Шуши, Мардакерта и Гадрута, входивших в состав Нагорно-Карабахской автономной области, районов Гориса, Иджевана, Ноемберяна и Шамшадина находившихся в составе Армении, Геташенского подрайона, и в нескольких селах и Шаумяновского района в Северном Арцахе, входящих в состав Азербайджанской ССР. Первой целью стали армянские села Геташен (сейчас Чайкенд) и Мартунашен (сейчас Карабулаг) Ханларского района АзССР.

В преступные действия против мирного населения были вовлечены подразделения 23 мотострелковой бригады ЗакВО и 104 дивизии ВДВ, а также азербайджанская милиция и отряды ОМОН-а МВД Азербайджана.

Операция проводилась по четкому плану, советские войска окружали армянские деревни, после чего в села входили подразделения азербайджанского ОМОН-а. После этого в селах начался погром, похищения, пытки и грабеж. Эти действия были направлены на изгнание и депортацию армянского населения.

По словам британского исследователя Томаса Де Ваала, операция стала «первой и последней "гражданской войной советского периода", в которой части советской армии участвовали в боевых действиях на советской территории».

Ситуация в Геташене и Мартунашене была напряженной до начала операции, о чем свидетельствуют многочисленные факты. 14 сентября 1990 года подполковник Внутренних войск МВД СССР Александр Ищчук выступил по армянскому телевидению и заявил, что советские власти используют внутренние войска против мирного населения Нагорно-Карабахской автономной области. Ищчук тогда также отметил, что не было надобности в отмене чрезвычайного положения и выводе советских войск, заявив, что это только обострит отношения в районе, куда теперь могли проникнуть азербайджанские вооруженные группировки и свести счеты с безоружными армянами.

О напряженной ситуации в Геташенском районе и других частях Карабаха и Армении свидетельствует также то, что 14 марта 1991 года Европарламент принял резолюцию, в которой содержался призыв к президенту СССР Михаилу Горбачеву покончить с депортацией и погромами армянского населения в вышеуказанных районах.

Однако эти призывы не помешали ни Центру, ни властям АзССР провести преступную операцию. В ночь на 30 апреля из Кировабада (сейчас Гянджа) выдвинулись подразделения азербайджанского ОМОН-а и советских войск. Военные окружили Мартунашен и Геташен. На близлежащих высотах была расположена техника, из которой по селам был открыт огонь, также применялись вертолеты. Население не могло защищаться и было депортировано. Полностью армянское население было изгнано к 8 мая.

5 мая представители правозащитной организации «Мемориал» в Москве, и русские деятели и мыслители комитета «Карабах» в Ленинграде проводят акцию протеста против действий в Геташене и Мартунашене.

С 26 апреля советско-азербайджанские силы регулярно совершали нападению на различные приграничные села Горисского, Ноемберянского, Иджеванского и других райнов Армении. 6 мая рядом с селом Воскепар советские военнослужащие устроили засаду и убили 11 милиционеров МВД Армении, 3 были скончались позже, в плену. Около 40 сотруников армянской милиции было задержано и передано азербайджанскому ОМОН-у. Большую часть удерживали в течение трех месяцев в Кировабаде (сейчас Гянджа), подвергая пыткам. 6 мая у села Барекамаван был убит еще один сотрудник МВД Армении. 8 мая в результате обстрела со стороны советских военнослужащих было убито 3 мирных жителя села Воскепар.

Прибывший в 1991 году в Москву глава комиссии Сената США по внешним вопросам Клеборн Пейл, призвал власти СССР обеспечить безопасность армянского населения и вывести НКАО из состава Азербайджанской ССР, так как в области, останься она под контролем азербайджанцев, будет только расти уровень насилия.

Сенат США также принял резолюцию от 17 мая 1991 года, где было отмечено, что участились нападения на армянское население НКАО, Азербайджана и Армении со стороны АзССР и советских властей. Советские и азербайджанские силы разрушили ряд сел в Нагорном Карабахе и в близлежащих районах, а вооруженная азербайджанская милиция угрожает стабильности и миру в Армении. Этой резолюцией Сенат осудил «нападения на детей, женщин и мужчин», «безразборное применение силы, в том числе на востоке и юге Армении, в приграничных районах». Резолюция призывала «покончить с блокадой Армении и Нагорного Карабаха, применением силы».

В резолюции также было отмечено, что Сенат подтверждает заинтересованность США в благополучном исходе вопроса демократии и самоопределения в СССР. Таким образом становится ясно, что Сенат подтвердил нарушения со стороны СССР и Азербайджана норм международного гуманитарного права, в частности в вопросе применения вооруженных сил против собственного мирного населения, насилия в отношении женщин, детей и стариков. Одновременно Сенат подтвердил приверженность праву на самоопределение.

О бесчеловечных действиях в Геташене и Мартунашене также свидетельствует доклад профессора Гарвардского Университета Ричарда Уилсона, сделанный в рамках Первого международного конгресса «Мир, прогресс и права человека», посвященного памяти Андрея Сахарова и доклады правозащитной организации «Мемориал», в которых зафиксированы факты депортации армянского населения, которым сопутствовали нарушения прав человека, убийства, пытки и бесчеловечное отношение к армянам со стороны азербайджанских подразделений МВД и советских войск. В обоих докладах отмечено, что население под угрозой насилия и уничтожения было вынуждено согласиться покинуть свои дома «по собственному желанию»,

Вышеуказанное также подтверждают публикации некоторых международных изданий.

Американская газета Christian Science Monitor в своей публикации отмечает: «Нахождение в составе Советского союза армяне видели в качестве гаранта своей безопасности, однако сейчас все больше случаев доказывают обратное». (Национальный архив РА 11159, 11).

Washington Post. «Согласно данным с обеих сторон, боевые действия начались после того, как отряды особого назначения азербайджанской милиции на танках и бронетехнике двинулись на армянонаселенные районы на западе Азербайджана... Армяне в основном считают, что Кремль, защищая Азербайджан, желает оказать давление на них с другой целью, потому что армяне отказались принять участие в подписании нового союзного договора» (Национальный архив РА 1159, 11).

Важно отметить, что 15 марта 1990 года было принято решение о подписании нового союзного договора, целью которого было предотвращение распада СССР. Армения, в отличие от Азербайджана, отказалась принять участие в подписании договора. Также Армения отказалась от участия в референдуме 17 марта 1991 года о сохранении Союза, тогда как 93,3 процента населения Азербайджана проголосовало за то, чтобы они остались в Союзе.

Российская газета «Коммерсант» писала, что Кремль дарит оружие МВД АзССР, которое в свою очередь применяется против армянского населения. [«Коммерсантъ», 20 мая, 1991]:

Несмотря на жесткую реакцию со стороны международного сообщества, проведение операции не было отменено. Наоборот, до августа 1991 по той же схеме было депортировано население нескольких десятков сел НКАО и Армении.

Операция «Кольцо» показала, что лишь организованная самооборона и наличие собственных вооруженных сил является гарантом безопасности армянского населения. Именно «Кольцо» стала основной для вспышки насилия и перехода конфликта в фазу вооруженного сопротивления, что далее привело к широкомасштабной войне. В результате населению Арцаха все таки удалось защититься и реализовать свое право на самоопределение.

Вануи Карапетян