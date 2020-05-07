Претенденты на медаль сдадут экзамен лишь по математике
14:43, 7 Май, 2020
В этом году около 100 претендентов на медаль, они из Еревана и всех областей Армении.
Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе министерства, 25 июня, соблюдая соответствующие санитарные нормы, претенденты на медаль сдадут экзамен по математике.
В случае успешной сдачи экзамена претенденты получат медаль, при поступлении в вузы, в случае равных баллов, они будут иметь преимущество.
Если учащийся выбрал предмет “Математика” в качестве единого экзамена, то при предоставлении медали отличия за основу принимается результат единого экзамена.
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