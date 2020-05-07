Претенденты на медаль сдадут экзамен лишь по математике

В этом году около 100 претендентов на медаль, они из Еревана и всех областей Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе министерства, 25 июня, соблюдая соответствующие санитарные нормы, претенденты на медаль сдадут экзамен по математике.

В случае успешной сдачи экзамена претенденты получат медаль, при поступлении в вузы, в случае равных баллов, они будут иметь преимущество.

Если учащийся выбрал предмет “Математика” в качестве единого экзамена, то при предоставлении медали отличия за основу принимается результат единого экзамена.