Около 190 детей вернулись в биологические семьи. Как это контролируется?

В Армении около 190 детей вернулись в свою биологическую семью, эти семьи получают государственное содействие. Как передает «Арменпресс», об этом сказала министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян, представляя доклад о ходе выполнения и результатах программы правительства на 2019 год.

"Будучи последовательными в вопросе предотвращения попадания детей в детские дома, возвращения их в семьи, мы провели ряд мероприятий в этом направлении. Почти 190 детей вернулись в биологические семьи, при этом продолжая получать государственное содействие. Это включает в себя натуральное обеспечение, компенсацию за коммунальные услуги, материально-техническую поддержку и т. д.”, - сказала Батоян.

Продолжаются работы по формированию института приемных семей. Впервые была организована переподготовка для 25 лиц, желающих стать приемными родителями. Были проведены действия по устранению беззаконий в процессе усыновления, улучшению процесса реализации права усыновления ребенка.

Депутат от фракции “Просвещенная Армения” Ани Самсонян поинтересовалась, какой контроль осуществляется после возвращения детей в семьи и закрытия интернатов, учитываются ли те психологические условия, в которых живут они.

Батоян ответила, что осуществляются также и программы по трудоустройству и материально-технической поддержке родителей этих семей. Эти потребности оцениваются совместно с органами опеки и попечительства. Потребности всех семей, во-первых, оцениваются, чтобы понять, целесообразно ли возвращение ребенка в эту биологическую семью, и даже в случае низкого риска мы, естественно, не поощряем это”, - сказала министр.

Она отметила важность сотрудничества с общинами, там семьи знают хорошо.

Анна Григорян