Французам разрешат использовать общественный транспорт только для поездок на работу. ТАСС

Доступ в общественный транспорт на территории столичного региона Иль-де-Франс в период снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, будет возможен только при наличии справки от работодателя с четко обозначенным временем работы сотрудника в конкретные дни. Об этом заявил в четверг государственный секретарь по вопросам транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.

"Работодатели должны будут выдавать особое разрешение, в котором будет указано время прибытия и каким транспортом должен пользоваться сотрудник", - рассказал он в эфире телеканала France 2. По словам Джеббари, с 11 мая сотрудники правоохранительных органов будут контролировать наличие соответствующих документов и защитных масок у пассажиров, в первую очередь на железнодорожных вокзалах и в метро.

Он добавил, что в первый день пассажирам бесплатно будут раздавать средства защиты, для этих целей закуплено 9,5 млн одноразовых масок. Пока никаких штрафов за отсутствие бумаги от работодателя не предусмотрено, речь идет лишь о праве контролеров запрещать доступ в транспорт без этого документа.