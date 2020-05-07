Омбудсмен Арцаха готов содействовать государству в повышении общественного правосознания

В Арцахе довольно много проблем связанных с низким уровнем общественного правосознания.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 7 мая сказал омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян, представляя годовое сообщение о деятельности омбудсмена Республики Арцах в 2019 году и состоянии защиты прав и свобод человека.

“Желательно, чтобы государственные органы в направлении внедрения формальных и неформальных механизмов образования и информирования о правах человека работали бы с четкой стратегией. Я выражаю свою готовность содействовать государству в этом плане”, - сказал Бегларян.

По его словам, одним из важных направлений является повышение возможностей государственных общественных служащих и государственных органов, поскольку многие проблемы обусловлены ненадлежащим уровнем возможностей.

“Законодательство дает больше возможностей, чем применяется на практике. Этот разрыв в основном обусловлен именно проблемами возможностей. Думаю, что и в этом плане государственные органы должны уделять отдельное внимание последовательному развитию возможностей своих сотрудников, учитывая, в первую очередь, критерии, данные Конституцией и законодательством, а также различные международные стандарты в направлении защиты прав человека”, - заключил Бегларян.

Карен Хачатрян