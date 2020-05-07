Газоснабжение некоторых участков административного района Арабкир временно будет прекращено
ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что 8-го мая с 09:00 часов до 20:00 будет прекращено газоснабжение газопотребителей административного района Арабкир по улицам Баграмяна, Амбарцумяна, Вагаршяна, Гюлбенкяна, Сосе, Хнко Апора и дома 4 по улице Камсара.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 17:26 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-05-20
- 17:25 Азиатские индексы - 07-05-20
- 17:18 Газета "Республика Армения": День Победы приближали, как могли
- 17:13 Газета "Республика Армения": Кассовые чеки перейдут в виртуальность
- 17:12 Газета "Республика Армения": Соглашение о ЗСТ с Сингапуром расширит масштабы для бизнеса
- 17:10 Газета "Республика Армения": Арсен Джулфалакян: "Пассивное отношение к спорту так и не изменилось"
- 17:08 Необходимо решительно противостоять любым попыткам принизить значение Победы в ВОВ: спикер НС
- 17:04 Газета "Республика Армения": Государственные гранты поддержат инновационные проекты
- 17:00 Газета "Республика Армения": Ковавшие Великую Победу
- 16:59 Инвестиция в размере 9 миллионов долларов из Диаспоры
- 16:45 Депутат отметила достижения армянской стороны в вопросе Арцаха при действующей власти
- 16:27 Спасатели провели работы по укреплению участка моста
- 16:17 Ucom своевременно осуществит купонные выплаты по драмовым и долларовым облигациям
- 16:07 КГД раскрыл случай агрессивного налогового планирования
- 15:46 Трамп на высокий пост в Национальной разведке выдвинул кандидатуру Патрика Овакимяна
- 15:31 Строительство третьей линии электропередач Армения-Иран планируется завершить в 2020 году
- 15:28 Все центры обслуживания абонентов Ucom возобновили деятельность
- 15:26 Пашинян заверяет, что отношения между Арменией и Ираном продолжают динамично развиваться
- 15:15 Арарат Мирзоян посоветовал изучить историю, прежде чем говорить о Нжде
- 14:55 “Рома” возобновляет тренировки
- 14:45 Операция «Кольцо». Международная реакция
- 14:43 Претенденты на медаль сдадут экзамен лишь по математике
- 14:41 Около 190 детей вернулись в биологические семьи. Как это контролируется?
- 14:22 Число заразившихся коронавирусом в Иране увеличилось на 1 485 человек
- 14:16 Французам разрешат использовать общественный транспорт только для поездок на работу. ТАСС
13:21, 01.05.2020
Просмотрели 1550 раз В рамках 1-13 антикризисных мероприятий распределены 57.3 млрд драмов — премьер-министр РА
19:10, 30.04.2020
Просмотрели 1479 раз Лучше бы мои глаза ослепли, чтобы не видеть того, что случилось: 29 лет с начала операции "Кольцо"
20:42, 30.04.2020
Просмотрели 1470 раз Владимир Соловьев: Как можно Геноцид армянского народа забыть?!
21:02, 30.04.2020
Просмотрели 1360 раз Премьер-министр РФ заразился коронавирусом
14:22, 01.05.2020
Просмотрели 1279 раз Ограничения на свободное передвижение будут сняты с 4 мая,запрет на общественный транспорт останется