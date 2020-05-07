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Газоснабжение некоторых участков административного района Арабкир временно будет прекращено

Газоснабжение некоторых участков административного района Арабкир временно будет прекращено

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что 8-го мая с 09:00 часов до 20:00 будет прекращено газоснабжение газопотребителей административного района Арабкир по улицам Баграмяна, Амбарцумяна, Вагаршяна, Гюлбенкяна, Сосе, Хнко Апора и дома 4 по улице Камсара.


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