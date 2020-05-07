В Арцахе близится к завершению строительство лаборатории диагностирования COVID-19
13:47, 7 Май, 2020
В Республике Арцах подходят к концу строительные и отделочные работы лаборатории диагностирования COVID-19 методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) общей площадью 800 кв / м, осуществляемой на государственные средства при ГНКО “Центр эпидемиологии и гигиены”.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.
В лаборатории можно будет в короткие сроки провести ряд исследований по выявлению различных бактерий и вирусов, в том числе и COVID-19.
Намечено оборудовать лабораторию всем соответствующим оборудованием и имуществом, и в короткие сроки сдать ее в эксплуатацию.
Лилит Демурян
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