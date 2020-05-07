96% обращений, адресованных омбудсмену Арцаха, получили положительное решение

Увеличилось количество обращений граждан к омбудсмену Арцаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 7 мая сказал омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян, представляя годовое сообщение о деятельности омбудсмена Республики Арцах в 2019 году и о состоянии защиты прав и свобод человека.

В 2019 году Защитник прав человека Республики Арцах получил 234 заявления от 378 граждан, а в 2018 году - 138 заявлений от 159 граждан. В 2019 году к полномочиям омбудсмена относился 31% обращений.

“Больше всего заявлений было представлено по вопросу права на социальное обеспечение - 22%, по вопросу права на собственность - 17%, по вопросу трудового права - 11%, по вопросу справедливого судебного разбирательства и права на личную свободу - 11% и т.д.”, - предствил Бегларян.

По словам омбудсмена Арцаха, около 40% заявлений были представлены уязвимыми группами -99 заявлений, из которых 9% приходится на военнослужащих, по 7% - на лиц, лишенных свободы и имеющих инвалидность и т. д. 96% заявлений получили положительные результаты, 4% - отрицательные”, - сказал Бегларян, добавив, что работы по части заявлений, получивших отрицательный результат, продолжаются.

Карен Хачатрян