Пресс-центр СНБ опровергает слухи об освобождении с должности директора СНБ
13:27, 7 Май, 2020
Распространенная информация относительно заявлений директора Службы национальной безопасности Эдуарда Мартиросяна и группы сотрудников об увольнении, не соответствует действительности. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.
“Служба национальной безопасности продолжает свою нормальную работу”, - подчеркнули в пресс-службе СНБ.
В сообщениях об увольнении в СМИ отмечались разные причины.
Карен Хачатрян
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