Пресс-центр СНБ опровергает слухи об освобождении с должности директора СНБ

Распространенная информация относительно заявлений директора Службы национальной безопасности Эдуарда Мартиросяна и группы сотрудников об увольнении, не соответствует действительности. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

“Служба национальной безопасности продолжает свою нормальную работу”, - подчеркнули в пресс-службе СНБ.

В сообщениях об увольнении в СМИ отмечались разные причины.

Карен Хачатрян