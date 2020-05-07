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Пресс-центр СНБ опровергает слухи об освобождении с должности директора СНБ

Пресс-центр СНБ опровергает слухи об освобождении с должности директора СНБ

Распространенная информация относительно заявлений директора Службы национальной безопасности Эдуарда Мартиросяна и группы сотрудников об увольнении, не соответствует действительности. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

“Служба национальной безопасности продолжает свою нормальную работу”, - подчеркнули в пресс-службе СНБ.

В сообщениях об увольнении в СМИ отмечались разные причины.

Карен Хачатрян


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