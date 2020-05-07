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Тысячи людей пострадали из-за утечки газа на заводе в Индии. Interfax

Тысячи людей пострадали из-за утечки газа на заводе в Индии. Interfax

Не менее десяти человек погибли, более пяти тысяч пострадали в четверг в результате утечки газа на химическом заводе в индийском городе Вишакхапатнам (штат Андхра-Прадеш), сообщила индийская газета Times of India.

По ее данным, утечка произошла на заводе LG Polymers в 03:00 местного времени (00:30 по Москве). Издание отмечает, что многие жители упали без сознания прямо на улицах города, у некоторых начались проблемы с дыханием, а также появилась сыпь на коже и воспалились глаза.

Среди погибших - двое пожилых людей и один восьмилетний ребенок. На месте происшествия работают спасатели, проводится эвакуация жителей некоторых районов города и близлежащих деревень. Сотни людей доставлены в больницы.


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БелТА


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