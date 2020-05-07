Правительство Армении в зоне бедствия построит жилые дома для 229 семей

Правительство выделило 3 млрд драмов на строительство жилых домов в зоне бедствия в Лорийской, Ширакской и Арагацотнской областях для 229 семей.

Как передает «Арменпресс», заместитель председателя Госкомитета по градостроительству Армен Гуларян отметил, что за счет выделенных бюджетом на 2018 год 460 млн драмов решены жилищные проблемы 44 семей сельских населенных пунктов Лорийской области по варианту строительства квартир.

“Часть выделенных средств была сэкономлена, на что будут решены жилищные проблемы еще 7 семей. За счет выделенных из бюджета на 2019 год 560 млн драмов также по этому механизму была решена жилищная проблема 61 семьи. По данным на конец 2019 года, жилищные проблемы 460 семей все еще нуждаются в решении. По поручению правительства мы провели опросы и выяснилось, что 227 семей предпочитают вариант получения сертификата на покупку квартиры, и из резервного фонда на эти цели было выделено 1,29 млрд драмов, и эти работы уже начаты, в этом году они завершатся. По этому проекту решается жилищный вопрос оставшихся 229 семей, 13 из которых также предпочли вариант получения сертификата на покупку квартиры. Для остальных 216 планируется построить жилые дома”, - представил Гуларян.

Около 3 млрд драмов, предусмотренных проектом, будут распределены следующим образом:

1.868 млрд драмов будет выделено для 162 семей Лорийской области, для 153 будет построен жилой дом, а 9 будут выданы сертификаты. 988 млн драмов будут выделены на нужды 59 семей Ширакской области, для 55 будет построен жилой дом, 4 будут выданы сертификаты. 144,3 млн драмов будет выделено на строительство жилого дома для 8 семей Арагацотнской области.

По словам Гуларяна, крайний срок приобретения квартиры по сертификатам установлен до 20 декабря этого года, а по части строительства жилых домов - до конца 2021 года.