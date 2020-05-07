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Камнепад на проспекте Мясникяна

Камнепад на проспекте Мясникяна

6 мая в 18:38 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что на проспекте Мясникяна в Ереване, возле зоопарка, произошел камнепад, вследствие чего дорога стала труднопроходимой. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана.

Спасатели совместно с полицейскими удалили камни с проезжей части дороги.


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