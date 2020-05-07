Камнепад на проспекте Мясникяна
12:53, 7 Май, 2020
6 мая в 18:38 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что на проспекте Мясникяна в Ереване, возле зоопарка, произошел камнепад, вследствие чего дорога стала труднопроходимой. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана.
Спасатели совместно с полицейскими удалили камни с проезжей части дороги.
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