6-го мая в 20:21 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что на улице Давида Бека в Ереване произошел камнепад, вследствие чего дорога стала односторонней. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана.

Спасатели удалили камни с проезжей части дороги.