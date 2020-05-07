Мхитарян хочет остаться в Риме

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян хочет остаться в “Роме” и заявил об этом “Арсеналу”.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет “Corriere dello Sport”. Мхитарян сообщил своему агенту, что он хочет остаться в Риме, и Райола должен провести переговоры с “Арсеналом”.

Ранее сообщалось, что переговоры спортивного директора “Ромы” Джанлуки Петрачи с английским клубом дали положительный результат.

Контракт Мхитаряна с “Ромой” рассчитан до 30 июня. Из-за пандемии коронавируса чемпионат приостановлен, и точный срок возобновления пока не известен, но по итогам переговоров Петрачи Мхитарян останется в команде до конца сезона, независимо от того, когда он завершится.

Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в начале этого сезона на правах аренды перешел из “Арсенала” в “Рому”. За это время армянский футболист стал автором 6 голов и 3 голевых передач.

Подготовила Варвара Айрапетян