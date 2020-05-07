Правительство Армении выделит 743 млн драмов на строительство общеобразовательных и спортивных школ

Правительство выделит Комитету градостроительства 743 млн 769 000 драмов из средств, выделенных Министерству НОКС, для организации процесса улучшения условий зданий учебных и спортивных учреждений. На заседании правительства министр НОКС Араик Арутюнян сказал, что указанное исходит из необходимости ремонта/капитального ремонта, строительства/реконструкции учебных и спортивных заведений, строительства/реконструкции корпусов, спортзалов, а также строительства спортзала в Армавирской области в соответствии с современными требованиями.

Как передает «Арменпресс», в частности, Комитет по градостроительству Армении уже заключил договоры с ГНКО “Ереванская старшая школа N 65 имени Лео”, ГНКО “Вагаршапатская старшая школа N 10 имени Мовсеса Хоренаци”, ГНКО “Старшая школа Веди”. Будут реконструированы спортзалы 20 общеобразовательных учебных заведений, а также олимпийская детско-юношеская спортивную школу велоспорта и спортивная школа имени Гранта Шагиняна, также заключен договор о государственной закупке работ по разработке проектно-сметной документации на строительство олимпийской детско-юношеской спортшколы художественной гимнастики и акробатики.

“Необходимость принятия решения исходит также из того обстоятельства, что для улучшения условий зданий некоторых учебных и спортивных учреждений в 2019 году уже были составлены проекты и организация работ по строительству/реконструкции этих зданий в 2020 году становится необходимой”, - сказал министр. Эти учреждения - Государственный спортивный колледж олимпийского резерва, для которого предусмотрено строительство нового общежития, Ванадзорский государственный колледж искусств им. Микаела Тавризяна и ГНКО “Средняя школа Вардениса”.

Для строительства средней школы Вардениса решением правительства Армении № 1553-н от 7 ноября 2019 года выделена сумма в 70 519,7 драмов, договор был заключен 12.12. 2019 г., но из-за нехватки времени около 47 млн драмов не были реализованы и были возвращены в госбюджет, вследствие чего и возникла необходимость дополнительного выделения 47 054,8 драмов на эти работы.

На завершающие работы по капитальному ремонту Государственного колледжа искусств им. Микаела Тавризяна в городе Ванадзор из госбюджета на 2019 год было выделено 460,004,8 драмов, однако в ходе работ по сносу на опорных местах, в верхних частях, в поперечном направлении появились трещины, вследствие чего возникла необходимость в дополнительном усилении пластин покрытия и в полной, двусторонней торкретизации несущих перегородок. В результате сметная стоимость проектных изменений составила 57 468,9 драмов и получила положительное заключение градостроительной экспертизы. Проектом предусмотрены следующие строительные / ремонтные работы:

Строительство ГНКО “Варденисская средняя школа” Арагацотнской области

Реконструкция Государственного колледжа искусств им. Микаела Тавризяна города Ванадзор Лорийскоой области

Строительство нового корпуса общежития Государственного спортивного колледжа олимпийского резерва в Ереване.

Улучшение условий зданий учебных заведений будет способствовать более эффективной организации учебного процесса, а строительство спортивных школ и спортзала по тяжелой атлетике-популяризации - развитию велоспорта, акробатики и тяжелой атлетики и высоким спортивным результатам.