Закон о конфискации незаконно нажитого имущества - антикоррупционная стратегия: доклад министра

Для институциональной борьбы с коррупцией в Армении в 2019 году была предпринята группа мероприятий, которые продолжаются и в 2020 году, среди них - разработка и принятие закона о конфискации незаконно нажитого имущества, внедрение института декларирования омущества реальных собственников и т.д.

Как передает «Арменпресс», об этом сказал министр юстиции Армении Русатам Бадасян, представляя доклад о ходе выполнения и результатах программы правительства в 2019 году.

“После широкомасштабных общественных обсуждений, инклюзивных обсуждений и международных экспертиз в октябре 2019 года правительство утвердило антикоррупционную стратегию и программу мероприятий по ее реализации на 2019 - 2022 годы. Основной задачей правительства, которая уже решена, является создание институциональных антикоррупционных органов и последовательность действий в этом плане”, - представил Бадасян.

Он напомнил, что уже создана Комиссия по предотвращению коррупции. В 2021 году планируется формирование Антикоррупционного комитета, который должен иметь функцию расследования преступлений коррупционного характера, он будет в составе Генпрокуратуры - специальное антикоррупционное подразделение и антикоррупционный суд. Следующая группа мероприятий была направлена на внедрение эффективных механизмов по предотвращению коррупции, в частности, с целью осуществления реального общественного контроля за деятельностью лиц, занимающих общественные должности, были внедрены механизмы адекватной прозрачности и подотчетности.

Министр напомнил также о внедрении института декларирования реальных собственников. В борьбе с коррупцией следующим направлением правительства было создание инструментов по раскрытию коррупционных преступлений и конфискации имущества незаконного происхождения, был разработан проект Закона о конфискации имущества незаконного происхождения, он принят Национальным собранием.

Придавая важность роли данного института в раскрытии коррупционных преступлений, 21 мая 2019 года была запущена единая электронная платформа оповещения. Бадасян также отметил, что в докладе “Transparency international” за 2019 год было отмечено, что Армения по сравнению с прошлым годом улучшила свои позиции сразу на 28 позиций, при этом единица Индекса восприятия коррупции за год поднялась на 7 пунктов. Это исключительный показатель за всю историю Армении.

Анна Григорян