В Израиле после карантина возобновят работу торговые центры и рынки. Ведомости

Правительство Израиля с 7 мая сняло часть карантинных ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Работу возобновят торговые центры, рынки и тренажерные залы, сообщает израильское правительство.

Рынки на открытом воздухе, торговые центры и спортзалы смогут начать работу при соблюдении ряда требований. Среди них — нахождение в помещении не более одного человека на 20 кв. м; дистанция в 2 м между посетителями; ограничение по количеству людей — два человека — на один кассовый аппарат; строжайшее соблюдение санитарно-гигиенических правил. Снимается ограничение на проведение молитв на открытом воздухе: их верующие смогут проводить на расстоянии 500 м от дома или офиса, в количестве до 20 человек. Посещение пляжей разрешается только для занятий спорта, бассейнов — для лечебных занятий плаванием и подготовки спортсменов к соревнованиям.

Первый случай заражения в Израиле зарегистрировали 27 февраля. По данным на 6 мая, в стране выявили 16 314 инфицированных, 10 527 из них выздоровели, 238 — умерли.