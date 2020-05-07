В Таиланде могут начать второй этап ослабления ограничений из-за COVID-19 РИА Новости

Таиланд 17 мая может начать второй этап ослабления ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, сообщил в четверг на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

Первый этап начался в стране 3 мая в связи с заметным снижением количества новых случаев заражения. В ходе первого этапа возобновили работу небольшие магазины и рестораны, расположенные в отдельно стоящих зданиях, и парикмахерские, были вновь открыты для посещения городские парки.

На втором этапе вновь откроются для посетителей более крупные объекты, включая торговые центры, при условии соблюдения установленных правительством мер безопасности, в том числе ношения масок и социального дистанцирования, пояснил пресс-секретарь.

"План сейчас такой: 8–12 мая будут собраны отчеты и статистика по COVID-19 за две недели, 13 мая пройдет совещание по этим отчетам, 14 мая выводы будут доложены премьер-министру и кабинету, и 17 мая, если эпидемиологическая ситуация действительно окажется располагающей к этому, мы вступим во второй этап ослабления ограничительных мер", - рассказал Висануйотхин.

Количество новых заболевающих за сутки уменьшилось в Таиланде до 1-3. За все время пандемии в стране заболели коронавирусной инфекцией 2 992 человека, скончались 55, полностью выздоровели 2 772 человека.