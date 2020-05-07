Правительство Армении в этом году осуществит строительство более 100 объектов

В течение текущего года в Армении будут реализованы беспрецедентные программы как в количественном, так и в финансовом плане. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства в ответ на вопрос вице-премьера Тиграна Авиняна заявил исполняющий обязанности председателя Комитета по градостроительству Армен Гуларян.

По его словам, в процессе находятся работы по проектированию 74 объектов образовательного, культурного, спортивного назначения, часть которых уже на завершающей стадии, другая часть будет завершена до августа.

“Готовы также и проектные работы более 30 объектов. В целом, можно сказать, что проектные работы 111 образовательных и культурных объектов или завершены, или находятся на завершающей стадии, тендеры на строительство 90 из них проведет Комитет по градостроительству, строительство 21 и более объектов будет осуществляться по заказу Министерства НОКС”, - представил Армен Гуларян.

Тигран Авинян отметил важность осуществления работ быстрыми и прогрессирующими темпами. По словам вице-премьера, эти программы должны быть в тройке приоритетов.

Министр НОКС Араик Арутюнян отметил, что строительные работы будут проведены на всей территории Армении. “Строительные компании привлекут всех наших сограждан, которые не имели возможности выехать на заработки или на данный момент имеют проблемы с работой”, - сказал он.