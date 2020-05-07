В Гегаркунике государственные средства будут направлены на ремонт межобщинной дороги

За счет государственных средств в этом году будет отремонтирован 7-километровый участок автодороги Севан-Мартуни-Гетап, который начинается с территории общины Еранос и заканчивается у моста реки Цаккар.

Как сообщил «Арменпресс» начальник управления градостроительства администрации Гегаркуника Армен Зограбян, на реализацию программы из государственных средств выделено 796 млн драмов. Тендер на строительные работы находится на этапе подведения итогов.

“По программе предусмотрено укрепление двух мостов, двухслойная укладка асфальто-бетонного покрытия, на которой площадь верхнего слоя составит 32 729 кв / м. Ремонт ям будет проеден на площади в 1 350 кв / м, будут установлены дорожные знаки, на некоторых участках будут установлены и металлические ограждения. Строительные работы завершатся в течение этого года”, - представил Армен Зограбян.

Хосров Хлгатян