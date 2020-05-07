Число подтвержденных в Армении случаев достигло 2 884, выздоровели 50 человек, скончались 2 человека

По состоянию на 11:00 7-го мая в Армении подтверждено 2 884 случая коронавирусной болезни, 1 185 из которых выздоровели. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 1 648 пациентов. Зарегистрировано 102 новых случая заражения и 50 выздоровевших, 42 случая смерти.

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что погибшими пациентами были мужчины в возрасте 78 и 66 лет и имели сопровождающие хронические заболевания.

Зафиксировано еще два случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за другой болезни. Общее число таких случаев - 9.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране с 4 мая сняты многие ограничения. По решению коменданта все еще действует запрет на общественный транспорт, будут работать только такси.

Лилит Демурян