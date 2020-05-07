Бако Саакян наградил военнослужащих, служащих государственной системы и других сфер

По случаю Дня Победы, 28-летия Армии обороны Республики Арцах и освобождения Шуши президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указы о награждении. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Группа военнослужащих Армии обороны и ветераны Арцахской войны за мужество и отвагу, проявленные в боях по защите Родины, значительный вклад в дело защиты Родины награждены высокими государственными наградами.

За активную и плодотворную работу, значительный вклад в дело развития и обеспечения безопасности Республики Арцах высоких государственных наград и званий удостоилась группа служащих государственной системы и других сфер.