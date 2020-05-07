Импорт некоторых товаров сельскохозяйственного и медицинского назначения освобожден от  пошлины

Комитет по государственным доходам сообщает, что в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса нового вида импорт некоторых товаров на территорию Евразийского экономического союза освобожден от таможенной пошлины.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД Армении, в частности, согласно решениям № 21 от 03.04.2020 г. и № 34 от 16.03.2020 г. до 30 сентября 2020 г. включительно в случае регистрации товарной декларации по таможенной процедуре “ выпуск для внутреннего потребления” и представления уполномоченным исполнительным органом разрешения на ввоз товаров от таможенной пошлины в основном будут освобождены некоторые товары медицинского назначения. Следует отметить, что льгота вступила в силу с 16 марта 2020 года.

Согласно решению ЕЭК от 03.04.2020 г. № 33, до 30 июня 2020 года включительно в случае регистрации товарной декларации по таможенной процедуре “выпуск для внутреннего потребления” от таможенной пошлины помимо медицинских принадлежностей будут освобождены и некоторые сельскохозяйственные товары. Льгота вступила в силу с 1 апреля 2020 года.

Полные списки представлены в приложенных документах.