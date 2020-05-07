На заасфальтированной дороге в Тавушской области замечены недостатки, будет проложен еще один слой

На заасфальтированной дороге в Тавушской области были замечены недостатки, компания-подрядчик обязалась проложить 3 км нового асфальтового слоя.

Как передает «Арменпресс», об этом сказал министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, отвечая на вопрос депутата от фракции “Просвещенная Армения” Саргиса Алексаняна.

Депутат отметил, что спустя всего полгода после асфальтирования межгосударственной дороги М4 уже наблюдаются проблемы, на участке Баганис-Ноемберян-Кохб дороги появились трещины, есть разрушения.

Папикян отметил, что он лично побывал на указанном месте, конечно, нехорошо, что проделанная работа имеет недостатки. Но он напомнил, что еще с прошлого года действует принцип: “Если какая-либо дорожно-строительная компания свою работу делает с недостатками, и это становится очевидным либо в результате наших исследований, либо визуально, естественно, что происходит прокладка нового асфальта. В прошлом году было два подобных прецедента. Этот год не исключение, если будут подобные случаи, то строители все будут делать заново, а не исправлять только эту часть. У нас есть договоренность, будет установлен новый асфальт почти на 3 км” , - сказал министр

Анна Григорян