Парламент продолжает обсуждение доклада о результатах выполнения программы правительства за 2019 год

Национальное собрание Армении продолжает работу четырехдневного заседания. Как передает «Арменпресс», сегодня будет продолжено обсуждение доклада о ходе выполнения и результатах программы правительства за 2019 год.

Зарегистрировавшиеся депутаты направят вопросы министру территориального управления и инфраструктур Сурену Папикяну. С докладами выступят еще два члена правительства, затем члены комиссий Национального собрания.

Анна Григорян