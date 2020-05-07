Парламент продолжает обсуждение доклада о результатах выполнения программы правительства за 2019 год
10:00, 7 Май, 2020
Национальное собрание Армении продолжает работу четырехдневного заседания. Как передает «Арменпресс», сегодня будет продолжено обсуждение доклада о ходе выполнения и результатах программы правительства за 2019 год.
Зарегистрировавшиеся депутаты направят вопросы министру территориального управления и инфраструктур Сурену Папикяну. С докладами выступят еще два члена правительства, затем члены комиссий Национального собрания.
Анна Григорян
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