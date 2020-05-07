COVID-19: число заразившихся в США превысило 1 млн 263 000 человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 3 млн 820 736 человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 260 000. Излечились 1 млн 303 146 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 263 197подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 74 807 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. В Испании число подтвержденных случаев – 253 682. Число смертности в Испании составило 25 857 человек.

Италия - третья по числу инфицированных. В Италии число инфицированных - 214 657 человек, число летальных исходов - 29 684. Следующей по заболеваемости коронавирусом является Великобритания, которая обошла Францию. Число подтвержденных в Великобритании случаев составляет 201 101, число летальных исходов – 30 076. По показателю смертности Великобритания обошла Италию, став первой в Европе, второй в мире после США. Во Франции – 174 191 подтвержденных случая, число летальных исходов - 25 809.

В Германии – 168 162 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 7 275. В России, обошедшей Турцию, общее количество инфицированных - 165 929, число летальных исходов - 1 537.

Число подтвержденных случаев в Турции – 131 744, скончались 3 584 человек. Число инфицированных в Бразилии – 126 611. Число смертей составляет 8 558. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 101 650 человек. Общее число летальных исходов составляет 6 418.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 885 инфицированных, всего 2 новых случая, скончались 4 633 человека. За последний день летальных исходов здесь не было.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 610, с начала эпидемии здесь скончались 9 человек.

В Катаре 17 972 подтвержденных случаев, смертность - 12. Число заразившихся в ОАЭ достигло 15 738 человек, здесь зарегистрировано 157 случаев смерти.

В Египте – 7 588 случаев, здесь скончались 469 человек. В Кувейте 6 289 случаев заражения, зарегистрировано 42 летальных случая. Число инфицированных в Ираке - 2 480, смертность - 102. В Ливане зарегистрировано 750 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 25. Число заразившихся в Сирии достигло 45 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превышает 212.