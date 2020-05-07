Газета “Айастани Анрапетутюн”: В Аревшате тонир разжигают на рассвете

“По свидетельствам старых людей, Аревшат трижды сжигался турками. Первый поджег был в 1905 году. Во второй раз, чтобы запугать и подчинить людей, разбойники пошли на этот шаг в 1919 году. А разрушения и разбой 1991 года, выселение людей, по своей сути, были самыми ужасными”, - говорит староста села Артур Айрапетян, - “Слава Богу, жертв было мало. Остается тешиться тем, что имеем, и хранить нашу веру еще крепче”.

Здесь уже отремонтирована почти половина домов, хотя некоторые люди все еще живут в аварийных домиках и пристройках. Но, я уверен, через два-три года все разрушенные дома вновь “поднимутся на ноги”... Около 60 семей вернулись, в этом селе Арцаха около 180 жителей. В 2011 году на государственные средства была построена двухэтажная школа, где сегодня обучаются 4 десятка детей. Директор школы Аревик Бадалян сообщает, что в селе организовано дистанционное обучение, чтобы дети не отрывались от занятий и получали знания. Мы движемся к центру села.

“Это наш новый дом культуры”, - сообщает староста села. - “Мы подумали, что молодежь обязательно должна иметь место для сбора. Дом торжеств был построен на благотворительные средства. Сегодня, пожалуй, самой важной задачей является наличие питьевой воды. Прежние водопроводные трубы уже непригодны. Почти три километра труб уже заменили новыми. Если продвинемся еще на два километра, то село полностью будет обеспечено питьевой водой. Недавно был выкопан и новый артезианский колодец. В этом году в общине будет новый водопровод” ”.

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