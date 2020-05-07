Газета “Айастани Анрапетутюн”: Герой всех времен

“Честность, совесть, справедливость, лишения, борьба - это слова, характеризующие и сундукяновский период – век “Пепо”. Когда такие герои, как Пепо со сцены провозглашали о справедливости, а Зимзимовы тайно посмеивались над наивностью людей, благодаря которым они обогащались.

Зрители аплодировали герою Пепо, стоящему на пьедестале, как герою, провозглашающему справедливость, и не принимали Зимзимова - как порочного члена общества.

Во второй половине 20-го века Пепо спустился с пьедестала, стал одним из зрителей, борющихся от имени всех жертв разбогатевших людей. Он борется не с ростовщиками прошлого, а с современными, цивилизованными и внешне доброжелательными торговцами-предпринимателями. Этот принципом руководствовался Вардан Ачемян, который отказался от гротескной постановки и стиля игры, углубив тему борьбы трудящихся того времени. Речь о новой интерпретации режиссера образа Пепо (Национальный академический театр им. Сундукяна, 1966 г.)”.

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