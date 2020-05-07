Газета “Айастани Анрапетутюн”: Прибыльное выращивание с мультипликативными результатами

“Армения, вместе с продовольственной безопасностью, однозначно должна подумать и о выращивании высокоценных растений. Ранее мы говорили о растении, богатом эфирными маслами, о герани, для выращивания которой, причем для успешного выращивания у нас есть все предпосылки. В таком случае, почему же мы не начинаем ее выращивание, что нам мешает, есть ли проблема с рынком (хотя по части ее высокой стоимости у нас не должно быть этой проблемы), или мы ленимся, чтобы перейти к “интеллектуальному бизнесу”.

Для получения разъяснений по этим и другим вопросам “Айастани Анрапетутюн” обратилась к Гарнику Петросяну (профессионал, бывший замминистра сельского хозяйства), который ранее занимался этим вопросом. “Однозначно, мы должны возобновить выращивание герани. Правительство должно рассматривать это с другой стороны. Мы должны начать работу после изучения рынков и найти нужный рынок”, - сказал Гарник Петросян”, - “Лишь после обнаружения нужного рынка наладить производство. Повторяю, у нас есть все возможности по производству герани: природно-климатические условия, опыт, профессиональный потенциал. Нужен рынок и рыночный механизм. Сегодня главная проблема с рынком и механизмом маркетинга. И этим должно заниматься правительство, получать наиболее высокий доход за единицу территории. А выращивание герани - очень прибыльная отрасль с мультипликативными эффектами, отказ от которой неразумен. Найти рынок тоже не сложно. Европейский рынок неоднократно доказывал, что его интересует качество. А наше масло герани может быть очень качественным и дорогим”.

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