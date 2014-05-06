Предстоящие на 7 мая мероприятия
21:54, Май 06, 2020
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- 06.05-21:54 Предстоящие на 7 мая мероприятия
- 06.05-20:31 Левон Аронян одержал победы в 3-4 турах онлайн-турнира «Лиги наций» ФИДЕ
- 06.05-20:22 Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
- 06.05-20:12 «Газпром» должен придерживаться иного подхода в условиях обвала энергетического рынка: Пашинян
- 06.05-20:08 Вокруг закона о конфискации незаконного имущества нет и не может быть сделок: аппарат президента
- 06.05-18:41 Мы работаем и будем работать как два равных партнера: глава МИД Армении о России
- 06.05-18:17 Полномочие руководителя Службы государственного надзора исполняет Рафаел Закарян
- 06.05-18:14 Во время переговоров по Арцаху мы не боимся ни внутренних, ни внешних сил: Пашинян
- 06.05-17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-05-20
- 06.05-17:35 Азиатские индексы - 06-05-20
- 06.05-17:06 Президент Арцаха вручил государственные награды группе военнослужащих Армии обороны
- 06.05-16:56 COVID-19. В Китае 2 новых случая заражения: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
- 06.05-16:37 Армен Саркисян встретился с омбудсменом Армении Арманом Татояном
- 06.05-16:30 В ООН распространен Меморандум МИД Республики Арцах
- 06.05-16:28 Эксперты ВОЗ готовы поддержать Армению в борьбе с COVID-19
- 06.05-16:28 Мхитарян в прямом эфире пообщается с армянскими болельщиками
- 06.05-16:05 Кризис показал, что универсальный механизм декларирования должен обязательно применяться: Пашинян
- 06.05-15:51 Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом. РИА Новости
- 06.05-15:38 Артур Мкртчян назначен начальником областного управления Полиции Гегаркуника
- 06.05-15:34 Пашинян коснулся назначения нового заместителя директора СНБ
- 06.05-15:29 В Германии не исключили, что граждане смогут отдохнуть летом за границей. РИА Новости
- 06.05-15:25 Арам Караханян назначен заместителем главного принудительного исполнителя
- 06.05-15:11 В аппарате Национального собрания зафиксирован случай заражения коронавирусом
- 06.05-15:02 Суд удовлетворил ходатайство об аресте Микаела Минасяна
- 06.05-14:58 Евросоюз ожидает рецессия "исторического масштаба" – Еврокомиссия. Euronews
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